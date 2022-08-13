Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü - Son Dakika
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Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü

13.08.2022 22:21
Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından darp edilen Mahmut T., hastanede yaşamını yitirdi. Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen oğul ise tedavi altına alındı.

Mahmut T. (72) ile oğlu Salih T. (25) birlikte kaldıkları evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih T, babasını darbetti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut T, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Salih T'nin ise Konya Beyhekim Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü - Son Dakika
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