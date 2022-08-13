Kulu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Mahmut T, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi 'nde hayatını kaybetti. Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Salih T'nin ise Konya Beyhekim Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Mahmut T. (72) ile oğlu Salih T. (25) birlikte kaldıkları evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih T, babasını darbetti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü - Son Dakika

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