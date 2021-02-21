Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
21.02.2021 17:49
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Muzaffer Borçak'ın (74) kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kalp krizi geçiren hasta, ilçede bulunan Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı Konya'ya götürdü.???????
Son Dakika Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Digiturk'e sert tepki: Kim olduğumuzu görecekler Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş'a olay sözler: Düşüncesiz ve inanılmaz cimri Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış