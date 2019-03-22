Konya Otomobilde Can Pazarı
1 saat önce
Otomobilde can pazarıKonya'da direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin, kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu sürücü Cihan Göleli (20), araç içinde sıkıştı.
Otomobilde can pazarı Konya
'da direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin, kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu sürücü Cihan Göleli (20), araç içinde sıkıştı. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesinin ardından kurtarılan Göleli, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 01.40 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Hacı Yusuf Mescid Mahallesi Adana
Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Cihan Göleli yönetimindeki 35 AK 7442 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan Göleli, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren mücadelesi sonucu kurtarıldı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi
'ne kaldırılan Göleli'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:42 Kaynak: DHA
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