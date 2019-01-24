Son Dakika Haberleri: Konya PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı

Konya PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı

42 dakika önce

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'da   PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 

Olay, bugün saat 09.10 sıralarında PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne gelen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 çalışan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.  Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü 

-------------

Yaralıdan detay 

PTT'den detay 

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA DHA))

==================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, PTT, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrin'de Patlama! 3 ÖSO Mensubu Hayatını Kaybetti PTT Merkezinde Jandarmaya Gelen Mühimmat Patladı: 2 Yaralı

Sarıgül, Başka Partiden Aday Olursa CHP Şişli'de Güçlü Aday Çıkartacak Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 10:20:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]