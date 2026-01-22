Konya Ulaşımında 2025 Hedefi - Son Dakika
Konya Ulaşımında 2025 Hedefi

22.01.2026 16:19
Başkan Altay, ulaşımda çevre dostu ve konforlu hizmetlerle 2025'te 117 milyon yolcu hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçen yıl gerçekleştirilen toplu ulaşım hizmetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altay, sürdürülebilir, çevreci ve vatandaş memnuniyetini önceleyen güçlü ulaşım ağına sahip olduklarını söyledi.

Belediye bünyesinde toplu ulaşım hizmeti sunan otobüs ve tramvayların 2025'te de örnek olacak hizmet verdiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Güçlü altyapımız, çevreci ve konforlu araçlarımız, yaygın sefer ağımızla hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl otobüslerimiz, 31 milyon 339 bin 927 kilometre yol katederek 964 binden fazla sefer gerçekleştirdi. Otobüslerle bu sürede içerisinde 83 milyon 315 bin 997 yolcuyu güvenli ve konforlu şekilde taşıdık. Şehir içi ulaşımın bel kemiğini oluşturan tramvaylarımız ise 77 bin 694 sefer yaparak 34 milyon 170 bin 949 yolcuya hizmet verdi. 2025 yılı boyunca otobüslerimiz ve tramvaylarımızla 117 milyondan fazla yolcu taşıdık."

Kaynak: AA

16:15
