Konya Valisi Özkan, deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "An itibarıyla can kaybı olmadığını söyleyebiliriz ama çalışmalarımız bütün alanlarda, bütün yerleşim birimlerinde, riske maruz kalmış bütün yerlerde sokak sokak, ev ev arama yapmak suretiyle sabaha kadar aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

Özkan, Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve acil Durum Müdürlüğü'ndeki kriz masasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrdahim Altay, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik ile durum değerlendirmesi yaptı.

Vali Özkan, açıklamasında, depreme maruz kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi, AFAD, jandarma ve emniyet müdürlüğü ekiplerinin sahada görevde olduğunu dile getiren Özkan, "Bütün ilgili birimlerle anında hemen koordinasyon merkezine intikal ettik. Ekip arkadaşımızdan bir kısmını da alana yönlendirildi. An itibarıyla can kaybı olmadığını söyleyebiliriz ama çalışmalarımız bütün alanlarda, bütün yerleşim birimlerinde, riske maruz kalmış bütün yerlerde sokak sokak, ev ev arama yapmak suretiyle sabaha kadar aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

Herhangi bir metruk ya da niteliksiz yapıda sıkıntı olabilir ihtimaliyle ekiplerin çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Özkan, bütün mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü, olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi.

Özkan, depremden etkilenen Meram ilçesine bağlı Kızılören, Sefaköy, Sağlık, Akpınar, Yatağan ve Selçuk ilçesine bağlı Küçükmuhsine mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması en büyük teselli. Afetlere müdahale anlamında 26 çalışma grubumuzun bütün unsurları hem merkezde hem alanda faaliyet göstererek, depreme maruz kalan insanlarımızla temas halindeler. Onların ihtiyaçlarının giderilmesi için koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız iletişimi internet üzerinden yapmaları. Başka türlü diğer hatlarda bir sıkıntı mevcut. Allah beterinden muhafaza etsin."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Bölgelerde arkadaşlarımız incelemeler yapıyor. Az da olsa hasarlar tespit edilmesi, az da olsa mağduriyeti olan vatandaşlarımızın durumdan tespiti ve giderilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Şu an itibarıyla sağlık sorunu yaşayan bir hemşerimiz bulunmuyor." diye konuştu.