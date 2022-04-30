"Bayramınız kemerli olsun" trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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"Bayramınız kemerli olsun" trafik denetimi yapıldı

30.04.2022 14:09

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın durdurulan araçların sürücüleriyle sohbeti Vali Işık'ın açıklaması Karaman'da "Bayramınız kemerli olsun" trafik denetimi yapıldı KARAMAN - İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında...

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın durdurulan araçların sürücüleriyle sohbeti

Vali Işık'ın açıklaması Karaman'da "Bayramınız kemerli olsun" trafik denetimi yapıldı

KARAMAN - İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında trafik denetimi yapıldı.

Karaman'da Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman- Konya kara yolundaki trafik denetimlere katıldı.

Araçlarda bulunanlarla bir süre sohbet eden Işık, vatandaşlara trafik kurallarının yer aldığı broşür ile çocuklara yönelik hazırlanan trafik seti hediye etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Işık, vatandaşların büyük çoğunluğunun emniyet kemeri kullanmış olmasını görmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Yolculardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Işık, "Bu bayramın güvenli geçmesi için herkesin emniyet kemerini takmasını, emniyet kemeri takılı olmadan yolculuk yapmamalarını ve kurallara uyulmasını önemle rica ediyorum." dedi.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.

Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı
Bayramınız kemerli olsun trafik denetimi yapıldı

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'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bayramınız kemerli olsun' trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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