Son Dakika Haberleri: Konya'yı Yeni Bir Şehir Kurulacak

Konya'yı Yeni Bir Şehir Kurulacak

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin Kuzeybatısında yer alan ve cephanelik olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekarelik alanda yeni bir şehir kurulacağını söyledi.

Konya'yı Yeni Bir Şehir Kurulacak, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin Kuzeybatısında yer alan ve cephanelik olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekarelik alanda yeni bir şehir kurulacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönemde sosyal konut projeleri ile kentsel dönüşüm projelerinin yanında şehircilik alanında önemli projeleri de hayata geçireceklerini söyledi. Şehrin Kuzeybatısında yer alan ve cephanelik olarak bilinen alanda yeni bir şehir kurulacağını kaydeden Başkan Altay, "3 milyon 521 bin metrekare alanda yeni bir yerleşim yeri inşa edeceğiz. Yatay mimarinin, şehirciliğin ve sosyal donatıların en güzel örneklerinin yer alacağı proje kapsamında 4 bin 789 daire yapılacak. Ferah yeşil alanlar, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, sosyal donatılar, sağlık tesisi, ticari alanlar ve camilerin yer alacağı proje bu alanda bir ilk olacak" dedi.

Cephanelik Dönüşüm Projesi'nin sadece Konya'da değil Türkiye'de en çok konuşulacak projeler arasında yer alacağını ve Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gelir kaynağı olacağını vurgulayan Başkan Altay, şehir için bir güvenlik tehdidi oluşturan Cephaneliği de yeni yerine taşımış olacaklarını dile getirdi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:37 Kaynak: İHA

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