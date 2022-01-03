KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN YUMAK'A YARDIM ELİ - Son Dakika

KONYAALTI'na bağlı Kır Mahallesi'nde, rahatsızlanarak yürüyemez hale gelen ve çöktüğü yerden 3 gün boyunca kalkamayan Yumak isimli inek, Konyaaltı Belediyesi ekiplerince kepçe desteğiyle ahıra taşındı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Kır Mahallesi'nde Mustafa Ayhan'a ait inek, bahçede otlarken aniden rahatsızlanarak yere çöktü. Ayhan ailesinin 'Yumak' adını verdiği inek, sahipleri tarafından bulunduğu yerden bir türlü kaldırılamadı. İneği kaldırma çabası 3'üncü günde de başarısız olunca aile, Konyaaltı Belediyesi Halk Masa aracılığıyla ineği kurtarmak için yardım istedi. Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri haber alır almaz Yumak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yağmurlu havada yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından inek, halatla bağlanıp, kepçe yardımıyla ahıra alındı. Çalışma süresince Yumak'ın yavru su da bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.

YAĞMUR ALTINDA KALINCA

Yumak'ın sahibi Mustafa Ayhan, ineğin önce kanala düşerek ayağından rahatsızlandığını, bir süre sonra da yürüyemez hale geldiğini söyledi. Ayhan, Biz iyi kötü üzerini kapattık ama su içinde kaldı. Belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip gerekeni yaptılar dedi. Ayhan'ın oğlu Ebubekir Ayhan da annesinin Yumak'ı çok sevdiğini belirterek, Benimle ile yaşıt Yumak ve yavrusunu çok seviyorum, rahatsızlanmadan önce ikisiyle sürekli oynuyordum dedi.

ÇARE BULACAKLARINI DÜŞÜNDÜM

İneğin sahibi Nazlı Ayhan, 10 yaşındaki Yumak'ın kendisi için çok değerli olduğunu, daha önce yaralı bir köpeğe belediyenin yardım ettiğine şahit olduğunu anlattı. Ayhan, İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm ve belediyeye haber verdim. Hemen ilgilendiler. Kepçe geldi. Kepçe gelmeseydi biz Yumak'ı tutup kaldıramazdık. Bir şey yapamazdık. Yumak'ı yerine aldık. Artık iyileşmesini bekliyoruz. Söz de verdiler, her gün gelip bakacaklar. Başkan Semih Esen'e çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir hizmet diye konuştu.