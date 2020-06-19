Konyaaltı'nda hayvan yetiştiricilerini sevindiren hibe - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesinin hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara aşı hibesi ile başlayan destekleri, 2 adet parazit ilaçlama makinesi ve 50 adet otomatik yemlik ile devam etti.



Konyaaltı Belediyesi, ilçede hayvancılık yaparak geçimlerini sürdüren vatandaşları desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen Doyran Mahallesi Mera Islah Projesi kapsamında vatandaşlara parazit banyoluğu ve yemlik hibe edildi. Doyran Harımyurt Yaylası'ndaki hibe törenine Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilgili kurum müdürleri ile bölgedeki hayvan yetiştiricileri katıldı.



Hibe töreninde konuşan Başkan Semih Esen, Konyaaltı'nda 237 küçükbaş, 261 de büyükbaş hayvan işletmesi bulunduğunu açıkladı. Bu işletmelerde 23 bin 50 küçükbaş, 2 bin 460 da büyükbaş hayvanın yer aldığını aktaran Esen, "Hayvan yetiştiriciliğinin bu kadar yoğun olduğu ilçemizde Konyaaltı Belediyesi olarak çeşitli projelerle üreticileri destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda hayvan üretimi yapan yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Bu ziyarette küçük ve büyükbaş hayvanların bazı aşıların ücretlerinin ilgili kurumlarca karşılanmadığını öğrendim. Konuyu Konyaaltı Belediyesi Meclisi'ne taşıdık ve üreticilerimize aşı desteği için çalışma başlattık. Kısa süre içinde de Konyaaltı'nda 20 bin baş hayvanın ücretsiz aşılanmasını sağladık" dedi.



"İlaçlama banyosu ve yemlik veriyoruz"



Semih Esen, Konyaaltı İlçe Tarım Müdürlüğü ve paydaşlarının hazırladığı Mera Islah Projesi'nin giderlerinin belediyenin 'mera fonu'ndan karşılandığını aktardı. Esen, "Bölgemizde hayvan ve hayvan yemi kalitesini artırmak için hazırlanan bu proje kapsamında bölgemizdeki göçerlere bugün 2 adet dış parazit giderici ilaçlama banyosu ve 50 adette yemlik hibe ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yöre hayvancılığına olan desteğimiz stratejik plan çerçevesinde başka projelerle de devam edecek" diye konuştu.



Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz ise Konyaaltı'nda, yerel yönetimler ile merkezi yönetimin emsal teşkil edecek bir işbirliği içerisinde olduğunu dile getirdi. Şaşmaz, bu uyumun sonucunda da ortaya güzel işler çıktığını söyledi. Konuşmaların ardından heyet, 2 adet dış parazit giderici ilaçlama banyosu ve 50 adet de yemliği üreticilere teslim etti.



Hibe töreninde vatandaşlar sorularını yöneticilere aktardı. Köylüler, yaylaya yolu açan Semih Esen'e teşekkür etti. "Doyran Göçerleri" imzasıyla alana asılan, "Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar biz göçerlere verdiği destekten dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür ederiz" yazılı pankart ise dikkat çekti. - ANTALYA