Son Dakika Haberleri: Konyaaltı'nda Ücretsiz 'İngilizce' Eğitimi

Konyaaltı'nda Ücretsiz 'İngilizce' Eğitimi

2 saat önce

Konyaaltı Belediyesi'nin Kent Gönüllüsü Projesi 'İngilizce' eğitimi ile devam ediyor.

Konyaaltı'nda Ücretsiz 'İngilizce' Eğitimi, System.String[]
Konyaaltı Belediyesi'nin Kent Gönüllüsü Projesi 'İngilizce' eğitimi ile devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında Kanada'da yaşayan ve yılın belirli süresinde Antalya'ya gelen Samara Nori, gönüllülük esasına dayalı 'İngilizce' eğitimi veriyor. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde (KOSHİM) gerçekleştirilen eğitimlerde haftanın iki günü İngilizce eğitimi gerçekleştiriliyor. Hem teorik hem de pratik dersleriyle eğitime katılan vatandaşlar, ücretsiz İngilizce öğrenebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi'nin ilk günden itibaren yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Kent Gönüllüsü Projesiyle farklı meslek gruplarında halkımıza eğitimler verdik. Vatandaşlarımız birçok alanda sosyal ve kültürel konularda bilgi sahibi oldu. Projemize hem gönüllü olarak destek veren hem de katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İngilizce eğitimine katılan vatandaşlarda Başkan Muhittin Böcek'e Kent Gönüllüsü Projesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

Antalya, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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