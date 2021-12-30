Üye Girişi
Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi - Son Dakika

Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi

30.12.2021 11:42
Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, yılbaşı öncesi ilçe genelinde kaçak ve sahte içki denetimi yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, yılbaşı öncesi ilçe genelinde kaçak ve sahte içki denetimi yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekibi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla ilçe merkezindeki alkollü içki tüketilen işletmelerde sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı. Ekipler, işletmelerde servis edilen alkollü içeceklerin bandrolleri olup olmadığını kontrol etti. Kontroller yapılırken, işletme sahipleri ve çalışanları sahte içkiye yönelik bilgilendirildi, bandrolsüz ile kaçak içki konusunda uyarıldı.

"Halkımızın sağlığını önemli"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahte ve kaçak içki nedeniyle ülke genelinde yaşanan ölümlerin endişe verici olduğunu söyledi. Esen, "Özellikle son zamanlarda artan ölümler, sahte içki konusunda daha sıkı tedbirler alınması ve denetimlerin artması gerektiğini açıkça gösteriyor. Alkollü içecek tüketiminin artacağı yılbaşı öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Konyaaltı Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehdit edecek her durum için bütün imkanlarımızı kullanarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi
Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi
Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi

YORUMLAR
500

Konyaaltı Belediyesi, Kaçak İçki, Konyaaltı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi - Son Dakika


CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul! CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini..         
11:47
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası         
11:33
O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var! O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var!         
11:31
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:38 Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok
11:32 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası
11:31 O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var!
11:30 PKK'nın öldürdüğü Eren Bülbül'ün annesini oynayan sanatçı: Hep ağladım!
11:23 TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven en alt seviyede
11:01 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement