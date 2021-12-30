Konyaaltı'nda zabıtadan kaçak ve sahte içki denetimi - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, yılbaşı öncesi ilçe genelinde kaçak ve sahte içki denetimi yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekibi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla ilçe merkezindeki alkollü içki tüketilen işletmelerde sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı. Ekipler, işletmelerde servis edilen alkollü içeceklerin bandrolleri olup olmadığını kontrol etti. Kontroller yapılırken, işletme sahipleri ve çalışanları sahte içkiye yönelik bilgilendirildi, bandrolsüz ile kaçak içki konusunda uyarıldı.

"Halkımızın sağlığını önemli"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahte ve kaçak içki nedeniyle ülke genelinde yaşanan ölümlerin endişe verici olduğunu söyledi. Esen, "Özellikle son zamanlarda artan ölümler, sahte içki konusunda daha sıkı tedbirler alınması ve denetimlerin artması gerektiğini açıkça gösteriyor. Alkollü içecek tüketiminin artacağı yılbaşı öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Konyaaltı Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehdit edecek her durum için bütün imkanlarımızı kullanarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA