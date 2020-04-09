Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin 'Ekmek Teknesi' oldu - Son Dakika

Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin "Ekmek Teknesi" oldu

6 saat önce

Konya'da faaliyet gösteren "Ekmek Teknesi" adlı fırın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile çalıştıkları iş yerleri kapanan, zor durumdaki kişilerin ailelerine ücretsiz ekmek desteği veriyor.

Konyalı fırıncı, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin

Konya'da faaliyet gösteren "Ekmek Teknesi" adlı fırın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile çalıştıkları iş yerleri kapanan, zor durumdaki kişilerin ailelerine ücretsiz ekmek desteği veriyor.

Beyşehir'deki fırının sahibi Ali Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre önce zorunlu olarak kapatılan iş yerleri çalışanlarının maddi yönden sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların da ekonomik yönden zorlandıklarını dile getirdi.

Mahalle muhtarlarının ve hayırsever iş insanlarının da desteğiyle başlattıkları uygulamayla bu kişilerin, ücretsiz ekmek almalarını sağladıklarını aktaran Çankaya, şunları kaydetti:

"Virüs salgınından dolayı işinden ayrılmış ve ekmek ihtiyacı olan, dışarıya çıkamayan insanların, bu temel gıda maddesini gücümüzün yettiği ölçüde karşılayalım diye düşündük. Şirket yönetimi olarak bununla ilgili bir ön çalışma yaptık. Türkiye'de genelde askıda ekmek uygulamaları şeklinde yapılan bu çalışmaları, vatandaşımızın sokağa çıkmasındaki kısıtlamalar ile belki de utanıp, sıkılmaları ve farklı nedenlerle fırınımıza kadar gelmelerinin zor olacağını düşünerek, mahalle muhtarlarımızla görüşüp, onların da desteğini alarak evlerine kadar götürmek suretiyle uygulamaya koyduk."

Mahalle muhtarlarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini anlatan Çankaya, başlattıkları ücretsiz ekmek desteği kampanyasının maliyetinin belli bir miktarının kendi şirketlerince karşılandığını ifade etti.

Hayırsever iş insanlarının ve vatandaşların da kampanyaya destek olmak istediklerini belirtmeleri üzerine, ilçede ulaştıkları ihtiyaç sahibi aile sayısının 100'ü aştığını dile getiren Çankaya, muhtaç durumdaki 65 yaş ve üstü vatandaşlarla, işinden ayrılanlar ve dükkanını kapatanlar ile ihtiyaç sahiplerini kampanyaya dahil ettiklerini aktardı.

Uygulamanın, şu ana kadar verimli şekilde devam ettiğini vurgulayan Çankaya, "Gücümüz yettiği oranda karantina, sokağa çıkma yasağı ve virüs salgını bitinceye kadar uygulamayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Kampanya çerçevesinde bu uygulamaya destek vermek isteyen başka hayırseverlerimiz olursa ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahiplerinin sayısını da artırabileceğiz." diye konuştu.

İçerişehir Mahallesi Muhtarı Murat Kurt ise Kovid-19 salgını sonrasında başlatılan uygulamadan mahallede ikamet eden çok sayıda ihtiyaç sahibi ailenin istifade etmeye başladığını belirtti. Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Mahallemde özellikle 65 yaş üstü yalnız yaşayan, evden çıkamayan ya da çıkması kısıtlanan, bakkala, markete, fırına gidemeyen mağdur insanlarımızın bu kampanya çerçevesinde evlerine kadar giderek ücretsiz ekmeklerini muhtarlık olarak ulaştırıyoruz. Salgın dolayısıyla yaşadığımız şu zor günlerde böyle bir kampanyayı başlatan fırın işletmecimize ve ona bu uygulamada destek veren hayırsever işadamlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok fazla hayır duası alıyorlar. Biz de bu süreçte muhtarlar olarak bu işin bir ucundan tutup elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimize destek vermeye çalışıyoruz."

Çankaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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