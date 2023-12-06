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Adana'da liseli kızı istismar eden fırıncıya 8 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da liseli kızı istismar eden fırıncıya 8 yıl hapis istemi

Adana'da bir fırında çalışan lise öğrencisi, işletme sahibi R.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Mahkemede fırıncı pişman olduğunu söylerken, liseli kız ise her gün istismara uğradığını belirtti. R.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

06.12.2023 - 13:14,  Güncelleme: 16:52
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Adana'da yanında çalışan liseli kıza istismarda bulunduğu öne sürülen fırıncının 8 yıl hapsi istendi. Mahkemede fırıncı, 'Pişmanım' diyerek kendisini savunurken, liseli kız ise her gün istismara uğradığını söyledi.

Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim'de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A. polis ekiplerince 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı teşhir' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede şüphelinin zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.

Yanında çalışan liseli kızı taciz eden fırıncıya 8 yıl hapis istemi! Savunması da olay kadar skandal

"BİR ANLIK CAHİLLİKTİ, PİŞMANIM"

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

NEREDEYSE HER GÜN TACİZ ETMİŞ

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede fiziksel şekildeki temasların son iki haftada neredeyse her gün olduğunu söyleyerek, "Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, eksik evraklar ve tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

Yanında çalışan liseli kızı taciz eden fırıncıya 8 yıl hapis istemi! Savunması da olay kadar skandal
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da liseli kızı istismar eden fırıncıya 8 yıl hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da liseli kızı istismar eden fırıncıya 8 yıl hapis istemi - Son Dakika
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