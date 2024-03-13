91 yıllık gelenek...İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyor
91 yıldır çocuklara oyuncak iftariyelikler hazırlayan fırın geleneği bozmadı
Oruç tutan çocuklara mükafat için oyuncak poğaça yapıyor
BURSA - Bursa'da bir fırıncı dedesinden kalma 91 yıllık geleneğini sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan 91 yıllık geleneği sürdürüyor. Fırıncı Seymen, hamura şekil vererek tabanca, telefon, testi ve kılıç şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınıyor. Sadece ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok seviliyor.
"Şimdiki çocuklar bu kültürü pek bilmiyor"
Genellikle belirli bir yaş üstü müşterileri tarafından torunlarına nostalji amaçlı aldıklarını belirten Seymen, "Bursa'ya has Ramazan ayına özel bir iftariyelik yapıyoruz. Biz bu fırında 3. kuşak işletmecisiyiz. Bu iftariyelik çocukların oyuncağı, kazan orucu diye tabir edilen öğle vaktine kadar oruç tutar çocuklar. Bu iftariyelikler de onların mükafatıdır. Kız çocuklarına testi erkek çocuklarına ise tabanca ve kama şeklinde iftariyelik hazırlıyoruz. 60 yaşının üstündekiler daha çok değer veriyor, buradan gelip iftariyelikler alıp torunlarını sevindiriyor. Şimdiki çocuklar bu kültürü pek bilmiyor. Çünkü hamurdan böyle bir oyuncak hiç görmemişler. Çocuklar hep telefon ve bilgisayar başında oldukları için bu iftariyelikler değişik geliyor" şeklinde konuştu.
İlk Rum usta tarafından yapılmış
Oyuncak iftariyeliklerin tarihine değinen Seymen, "1933 yılında dedem bu fırını satın almış. O sırada fırınımızda da Rum usta çalışıyormuş. Usta da "Ramazan ayı yaklaşıyor, ben işsiz kalır mıyım" diye düşünürken sokakta oynayan çocuklara hamurdan şekilli oyuncaklar yapıyor. İnsanlar çok beğeniyor ve ilgi gösteriyor. Dedem de onu işten çıkarmıyor ve bu bir gelenek olarak günümüze kadar geliyor" dedi.
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