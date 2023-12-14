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Adana'da Lise Öğrencisine Cinsel İstismar Davası: Fırıncı 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Adana'da Lise Öğrencisine Cinsel İstismar Davası: Fırıncı 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Adana'da bir fırında çalışan lise öğrencisi, işletme sahibi fırıncı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Tutuklu yargılanan fırıncı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, takdir indirimi uygulamadı.

Adana\'da Lise Öğrencisine Cinsel İstismar Davası: Fırıncı 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Aldı
14.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 16:54
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ADANA'da işlettiği fırında çalışan lise öğrencisi E.A.'ya (16), cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fırıncı R.A. (63), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim'de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A., polis ekiplerince 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZİNCİRLEME İSTİSMAR SUÇLAMASI

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı teşhir' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde deva açıldı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi. Davanın Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.  Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davanın karar duruşmasında taraflar eski ifadelerini tekrarladı. Mahkeme hakimi, sanık R.A.'ya çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.'nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Karar mütalaaya göre verildi. Mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi de uygulamadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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