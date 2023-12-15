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Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da bir fırında çalışan lise öğrencisi, işletme sahibi fırıncı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Tutuklu yargılanan fırıncı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, takdir indirimi uygulamadı.

15.12.2023 - 10:13,
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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim'de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A., polis ekiplerince 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİĞİ ANLAR KAYDA ALDI

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı teşhir' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.

Liseli genç kıza cinsel organını gösteren sapık fırıncıya 6 yıl hapis cezası verildi

"AŞKIM" DEYİP CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR İZLETMİŞ

Davanın Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana 'Aşkım, balım' diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi.

Liseli genç kıza cinsel organını gösteren sapık fırıncıya 6 yıl hapis cezası verildi

İNDİRİMSİZ 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşmasında taraflar eski ifadelerini tekrarladı. Mahkeme hakimi, sanık R.A.'ya çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.'nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Karar mütalaaya göre verildi. Mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi de uygulamadı" diye konuştu.

Adana\'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: bunu içeride hallederler... Yanıtla 1 0

Adana, Ceza, Adliye, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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