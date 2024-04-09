Bayburt\'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram hazırlığı içinde olan vatandaşlar ihtiyaçlarını giderebilmek için marketlere, mağazalara, manavlara, fırınlara akın ettiler.

Bayram telaşının yaşandığı Bayburt'ta, market ve bakkallara koşan vatandaşlar, kasa önlerinde ve reyon aralarında adeta uzun kuyruklar oluşturdular.

Bayram ikramiyelerinin, maaşların hesaplara yatmasıyla birlikte vatandaşlar banka ATM'leri önlerinde sıraya girerek, saatlerce beklediler.

Araçlarıyla alışverişe çıkan sürücüler, tıkanan yol nedeniyle trafikte milim milim ilerlerken, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç konvoylarının oluştuğu Cumhuriyet Caddesi'nde trafik ekipleri ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlayarak, yaya ve sürücülere kolaylık sağladılar.

Köylerden bayramlık şeker, yufka, fıstık, meyve, ekmek almaya gelen vatandaşlar, akşam dönecek olan köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Bir yandan kalabalıktan, bir yandan da yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar, bütçeleri yettiğince alışverişini tamamlayıp, evlerinin yolunu tuttular.

Bayram alışverişini bitirip, köye dönme hazırlığı yapan Bilal Olüç isimli vatandaş, "Alışverişimi yaptım. Şeker aldım, lokum, fıstık aldım. Tatlı için baklavalar aldım. Bayburt şu an çok yoğun ama alışverişimizi kazasız belasız bir şekilde tamamlayabildik" dedi.

Bayramda kapılarını çalan çocuklar için bayramlık şeker, çikolata, meyve, abur cubur almaya Adabaşı köyünden gelen Hasan Göktemir isimli Bayburtlu vatandaş, "Adabaşı köyünden geldim. Çocuklara bayramlık aldık, yine çocuklara dağıtmak için meyveler aldık. Hanımım bayramda tatlı çorba yapmak için erzak siparişi vermişti, çorbalık malzemeyi de aldım. Bayburt şu an çok yoğun, insandan geçilmiyor. Özellikle araba yoğunluğu bir hayli fazla. Şu arabaların haline bakın resmen trafik durma noktasına gelmiş, yollar kapanmış vaziyette" diyerek konuştu.

Oruçken alışveriş yapmanın zor olduğunu, yine de çocuklarını sevindirmek için mağazaların yolunu tuttuğunu söyleyen Mehmet Duman isimli bir diğer vatandaş ise, "Bayram alışverişimizi tamamladık. Çocuklara şeker, fıstık aldık. Çocuklarımın bayramlık kıyafetlerini de aldım, bayram heyecanını onlar bizden daha çok yaşıyorlar. Çocukları, çocuklarımızı bugünlerde unutmamalıyız, onları sevindirmemiz lazım. Ev için gerekli ihtiyaçlarımızı da tamamladık. Oruçken alışveriş yapmak çok zor oluyor, bayram haftası olunca 2-3 gün çok yoğun, kalabalık oluyor. Bayburt'un nüfusu sanırsınız bugünlerde 2 katına çıkıyor. Pazar ve market alışverişi nedeniyle bu yerlerde aşırı bir yoğunluk var dolayısıyla insan ister istemez alışveriş yaparken zorlanıyor, yoruluyor" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bayram ekmeği alabilmek için fırınlarda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara fırıncı esnafları yetişebilmek için 200 derece ateşin başında yoğun mesai harcıyorlar. Normal zamandan daha fazla mesai harcadığını belirten fırıncı esnafından Ramazan Gülhan, "Tabii bizler de bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Normal günlere nazaran bayağı yoğunuz. Bayram üzeri olduğu için, köyden gelen hemşerilerimizle birlikte kalabalık bir hayli arttı. Dışarıda bayağı bir kalabalık, şenlikli bir ortam var" şeklinde konuştu. - BAYBURT