 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesirli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesirli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 10 yıldan beri fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, 10 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor. Gözaydın, askıda ekmek uygulamasını devam ettirerek dar gelirlilerin yüzünü güldürüyor. İlçede 10 liraya satılan ekmeği 7,5 liradan satan Gözaydın, dar gelirli insanlara yardımcı olmayı amaçladığını belirtti. Uygulama, ilçede ilgi görüyor ve takdir topluyor.

24.01.2024 - 10:04,
Abone Ol

Balıkesirli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan beri fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, 10 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor. Gözaydın askıda ekmek uygulamasını devam ettirip dar gelirlilerin yüzünü güldürüyor.

Burhaniye'de fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın'ın 10 yıldan beri devam ettirdiği askıda ekmek uygulaması ilgi görüyor. Gözaydın ilçede 10 liraya satılan ekmeği de 7,5 liradan satmaya devam ediyor. Burhaniye'de geçtiğimiz haftalarda 250 gram ekmek 10 lirada satılmaya başlanırken, Mesut Gözaydın 7,5 liradan satmaya devam etti. Dar gelirli insanlara faydalı olmak istediklerini anlatan 46 yaşındaki Gözaydın, dayanabildiği sürece fiyatı artırmayı düşünmediğini söyledi. Mesut Gözaydın'a teşekkür eden polis emeklisi Fuat Dalgıç, " Ekmek başka yerde 10 lira, burada 7,5 lira. Askıda ekmeği de var. Güzel, iyi bir yöntem. Herkes buraya yardımcı olursa garibanlar faydalanır. Çok iyi bir şey. İlçemizde güzel bir uygulama" dedi.

10 yıldır fırın işletmeciliği yaptığına anlatan Mesut Gözaydın, "Askıda ekmek uygulamamız devam ediyor. Askıda ekmek uygulaması toplumsal bir projedir. Çok güzel ve etkili hayır işi. Yakın zamanda artan maliyetlerden dolayı ekmek fiyatları yükseldi. Şu anda ilçemizde ekmek fiyatları 10 lira oldu. Fakat biz maliyetlerimizden girdilerimizden ekonomik olarak faydalanıp ekmeği 7,5 liraya satmaya devam ediyoruz. Bunu yapabildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Hem kış dolayısıyla mevsimsel olarak halkımız zor durumda. Hem de ekmek parası olmayan fakir fukara vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Her iki taraftan da vatandaşlara bir nebze eğer hayrımız dokunduysa, faydamız dokunduysa ne mutlu bize" dedi.

Balıkesirli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Ekmek, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesirli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesirli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement