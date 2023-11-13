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Sivaslı fırıncı bozuk para sıkıntısını dükkanına astığı yazıyla çözdü - Son Dakika

Sivaslı fırıncı bozuk para sıkıntısını dükkanına astığı yazıyla çözdü

13.11.2023 13:54  - Güncelleme: 18:10

Sivas'ta madeni para sıkıntısı yaşayan fırın işletmecisi bu problemini gidermek için ilginç bir çözüm üretti. İşyerinin camlarına "100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava" yazısını asan esnaf, yöntemi sayesinde bozuk para sıkıntısından kurtuldu.

Sivas'ta bulunan bir fırın işletmesi madeni para sıkıntısını gidermek için ürettiği çözüm dikkat çekti. İş yerinin camlarına ve duvarlarına "100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava" yazısı asan esnaf bu sayede hem bozuk para sıkıntısını giderdi hem de vatandaşa destek oldu.

Sivaslı fırıncı bozuk para sıkıntısını dükkanına astığı yazıyla çözdü

"GÖRENLER İLK BAŞTA ŞAŞIRDILAR"

İşletmenin muhasebe bölümünde çalışan Alperen Karakaya, bozuk para getirene ekmek hediye ettiklerini ifade ederek, "Bozuk para konusunda büyük bir sıkıntımız vardı, bankalardan da istediğimiz halde bozuk para temini edemiyorduk. Türkiye'de bunun örnekleri olduğu için biz de deneyelim dedik. 100 TL bozuk para getirene 2 ekmek hediye ediyoruz. Geri dönüşler çok güzel oldu, evdeki çocuklar kumbaralarında biriktirdiği madeni paraları getirdiler. Böylelikle vatandaşa da destek olduk. Şu anda günlük madeni para ihtiyacımızı karşılayacak kadar talep oluştu. Görenler ilk başta şaşırdılar ama şimdi baya bozuk para getirenler oluyor" dedi.

Sivaslı fırıncı bozuk para sıkıntısını dükkanına astığı yazıyla çözdü

"ÇOCUKLARIN KUMBARASINDAKİ BOZUK PARALARI GETİRDİM"

Fırına bozuk para getirerek ücretsiz ekmek alan Nazmi Can, çocuklarının kumbarasından çıkan madeni paraları değerlendirdiğini ifade edip, "Çocukların kumbarasından çıkardığım bozuk paralar vardı. Bu fırına getirdim, 100 TL ye 2 ekmek veriyordu. Böylelikle hem esnafın madeni para sorununu çözdüm hem de bozuk paralar evde durmasın diye getirdim. Bu güzel bir şey, esnafın madeni para sorunu kalmıyor biz de iki tane ekmek almış oluyoruz" diye konuştu.

Sivaslı fırıncı bozuk para sıkıntısını dükkanına astığı yazıyla çözdü
Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivaslı fırıncı bozuk para sıkıntısını dükkanına astığı yazıyla çözdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivaslı fırıncı bozuk para sıkıntısını dükkanına astığı yazıyla çözdü - Son Dakika
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