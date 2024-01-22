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Burhaniye'de Fırıncı, Askıda Ekmek Uygulamasını Devam Ettiriyor - Son Dakika
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Burhaniye'de Fırıncı, Askıda Ekmek Uygulamasını Devam Ettiriyor

Burhaniye'de fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, 10 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor ve askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor. Gözaydın, maliyetlerden faydalanarak hem ekonomik olarak destek sağlıyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı oluyor.

22.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:23
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SEFER TALAY

Burhaniye'de fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, "10 yıldır askıda ekmek uygulamamız devam ediyor. Askıda ekmek uygulaması toplumsal bir projedir. Çok güzel ve etkili hayır işi. Yakın zamanda artan maliyetlerden dolayı ekmek fiyatları yükseldi. Şu anda ilçemizde ekmek fiyatları 10 lira oldu. Fakat biz maliyetlerimizden girdilerimizden ekonomik olarak faydalanıp ekmeği 7,5 liraya satmaya devam ediyoruz" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 10 yıldır fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, 10 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor. Hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor.

10 yıldır fırın işletmeciliği yaptığına anlatan Mesut Gözaydın, "10 yıldır askıda ekmek uygulamamız devam ediyor. Askıda ekmek uygulaması toplumsal bir projedir. Çok güzel ve etkili hayır işi. Yakın zamanda artan maliyetlerden dolayı ekmek fiyatları yükseldi. Şu anda ilçemizde ekmek fiyatları 10 lira oldu. Fakat biz maliyetlerimizden girdilerimizden ekonomik olarak faydalanıp ekmeği 7,5 liraya satmaya devam ediyoruz. Bunu yapabildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Hem kış dolayısıyla mevsimsel olarak halkımız zor durumda. Hem de ekmek parası olmayan fakir fukara vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Her iki taraftan da vatandaşlara bir nebze eğer hayrımız dokunduysa, faydamız dokunduysa ne mutlu bize" dedi.

Polis emeklisi Fuat Dalgıç, "Ekmek başka yerde 10 lira, burada 7,5 lira. Askıda ekmeği de var. Güzel, iyi bir yöntem. Herkes buraya yardımcı olursa garibanlar faydalanır. Çok iyi bir şey. Kazamızda, şehrimizde güzel bir olay" diye konuştu.

Burhaniye\'de Fırıncı, Askıda Ekmek Uygulamasını Devam Ettiriyor
Kaynak: ANKA
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