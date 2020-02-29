Konyalı İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyalı İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Konyalı İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 33 askerden Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun son yolculuğuna uğurlandı.

Konyalı İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 33 askerden Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde yapılan hava saldırısında şehit düşen 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun'un naaşı dün gece uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Beyhekim Devlet Hastanesinden alınarak defnedilmek üzere merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'ne götürüldü. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Bayram Olgun için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.

(Ramazan Çetin - İbrahim Yetkin/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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