Konyaspor\'a Üç Yeni Transfer

KONYASPOR, kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile Trabzonsporlu futbolcular Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncu Diogo Gonçalves ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalicao, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, takımda 17 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ile de 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Benin asıllı Türk futbolcu Baniya; Verona, Mantova, Renate, Fatih Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor forması giydi. Baniya, takımda 22 numaralı formayı giyecek.

Yeşil-beyazlı ekip, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Anderlecht Akademi'de futbol hayatına başlayan Olaigbe; Southampton, Ross County, Harrogate Town, Cercle, Rennes ve son olarak ülkemizde Trabzonspor forması giydi. Olaigbe, takımda 70 numaralı formayı giyecek.