Konyaspor, Bodrum FK'yı 2-1 Mağlup Etti

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Furkan Ürün, Çağrıcan Pazarcıklı

SİPAY BODRUM FK: Bahri Can - Cenk (Dk. 65 Obekpa), İsmail, Furkan, Omar İmeri, Mustafa (Dk. 46 Ahmet), Adem (Dk. 65 Brazao), Enes, Ege, Dimitrov (Dk. 83 Emirhan), Seferi (Dk. 65 Ali Habeşoğlu)

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz – Andzouana (Dk. 77 Arif), Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic (Dk. 46 Jo Jin-Ho), Tunahan (Dk. 61 Deniz Türüç), Bardhi (Dk. 69 Berkan), Muleka, Umut (Dk. 77 Svendsen)

GOLLER: Dk. 45 Bjorlo, Dk. 79 Svendsen (Tümosan Konyaspor) Dk. 56 Ege (Sipay Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Jevtovic, Arif, Andzouana (Tümosan Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Sipay Bodrum FK, sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım karşılıklı gol denemelerinde bulundu. İlk yarının son anlarında Bjorlo'nun golüyle Konyaspor soyunma odasına 1-0 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım tempoyu arttırdı. Bodrum FK, Ege'nin golüyle skora eşitlik getirdi. Konyaspor, Svendsen'in golüyle yeniden öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken, Bodrum FK sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla Bodrum FK kupada ikinci maçında da puan alamadı. Konyaspor ise 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

45'inci dakikada Konyaspor atağında Umut'un yerden pasında topla buluşan Bjorlo'nun vuruşunda top sağ üstten ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Konyaspor atağında sol kanatta İsmail'e yaptığı baskı ile topu kapan Muleka'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Muleka'nın İsmail'e faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

56'ncı dakikada Bodrum FK atağında, sol kanatta Dimitrov'un ceza sahası içine yaptığı pasla topla buluşan Seferi'nin vuruşu kaleciden oyun alanına döndü. Gelen topa kale alanında Ege'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

79'uncu dakikada Konyaspor atağında Deniz'in köşe vuruşunda Svendsen'in kale alanında yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmayı konuk ekip Tümosan Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.