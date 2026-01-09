Konyaspor'da Güçlü Dönüş Beklentisi - Son Dakika
Konyaspor'da Güçlü Dönüş Beklentisi

09.01.2026 12:32
Teknik Direktör Atan, eksik bölgelerin tamamlanmasıyla Konyaspor'un güçleneceğini açıkladı.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oyuncularıma güveniyorum. İki bölgede eksikliğimiz var onlar da tamamlandıktan sonra ciddi anlamda güçlü bir Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Konyaspor, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. İdmanda, yeni transfer Deniz Türüç rahatsızlığı nedeniyle yer almadı.

"Geçirdiğimiz en iyi kamplardan bir tanesi diyebilirim"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş, "Geçirdiğimiz en iyi kamplardan bir tanesi diyebilirim. Sakatlık olmadan çok ciddi bir şekilde çalışarak yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonunu sağlayacak şekilde uyumlu, güzel geçti. Sert de bir hazırlık maçı oynadık. Bence iyi de bir sınav verdik. O yüzden mutluyuz. Son 3 idmanımız bununla beraber kampı tamamlayıp Bodrumspor maçı hazırlıkları için Konya'ya döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum"

Oynadıkları her maçı kazanmayı hedeflediklerini anlatan Atan, "Kazanmak için oynuyoruz. Bu mümkün mü? Çok mümkün bir şey değil. Yenilediğimiz kadromuzla alabildiğimiz tüm puanları almak istiyoruz. Bizim verdiğimiz mesaj bu. Oyuncularıma güveniyorum. İki bölgede eksikliğimiz var onlar da tamamlandıktan sonra ciddi anlamda güçlü bir Konyaspor, Çağdaş Ataş ve ekibinin imzasını taşıyan bir Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Aslında ilk yarıda özellikle Trabzon deplasmanında çok iyi oynadığımız bir oyun vardı. Ama bölgesel eksiklikler, rotasyonel eksiklikler bizim bu maçlardan puanlarla çıkmamızı engelledi. Hep bunu anlatmaya çalıştım herkese de anlatıyorum. Biz gelmeden önce iç sahada 6 maçın 4'ü kaybetmiş, kağıt üzerinde kazanması favori gözüken maçları Konyaspor maalesef kaybetti. Bunu biz telafi etmeye çalıştık ama özellikle Adil ve Ndao'nun cezası yer yer eksikliklerle biz de çok fazla çare olamadık. İkinci yarıda yapmış olduğumuz 4 transfer yapacağımız 2 transfer ile mevcut oyuncularımızın performansını açığa çıkaracağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

