Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Konyaspor Süper Ligin 24. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Şubat Cumartesi günü iç sahada oynayacağı Süper Lig'in 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek Konyaspor, günü yapılan taktik çalışma ile tamamladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavisine devam edilen Faruku Miya dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman gruplar halinde dönüşümlü olarak yapılan taktik çalışma ve şut çalışması ile tamamlandı. Öte yandan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kayacık Tesislerini ziyaret ederek oyuncuların antrenmanını izledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Konyaspor'a inancının ve güveninin tam olduğunu söyledi. Konya'nın da kendisiyle aynı fikirde olduğunu tahmin ettiğini ifade eden Vali Toprak, "Bir kısmetsizlik gidiyor tabi ama bu da bir yerde çözülecek. Çünkü her şeyimiz var. Teknik alanlarımız hocalarımız yeni bir kan oldu. Moralimiz var, sizin kabiliyetinizi yakından biliyoruz. Olduğu zaman çok güzel oluyor. Onun için inşallah bu haftayla makus talihimizi yeneceğimize inanıyoruz. Bu çalışmayla oluyor. Sizin becerilerinizle oluyor. Hocam tecrübeli bir hocamız. İnşallah en güzel şekilde Konyasporumuzun, Konya halkının desteğiyle, empatisiyle, pozitif enerjisiyle bu hafta galibiyetle tanışıp daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Tekrar ediyorum, güvenimiz tam, her zaman da tam oldu. Tam olmaya da devam edecek. Buradan seyirci Konya halkımıza da teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar puan ne olursa olsun desteği veriyorlar. Gerçekten vefakar bir seyircimiz var. Biz de inşallah hep beraber idare, takım yönetimi, sporcularımız, hocalarımız ve sporcularımız olarak halkımıza layık sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)