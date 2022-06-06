Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer - Son Dakika
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Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer

06.06.2022 20:42
Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer

Konyaspor, Hırvat Domagoj Pavicic ve Robert Muric ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Hırvat Domagoj Pavicic ve Robert Muric ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer sezonuna hızlı başlayan Konyaspor, Hırvatistan 1. Lig takımlarından Rijeka'da oynayan Domagoj Pavicic ve Robert Muric ile 3 yıllık anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladı. Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Pavicic, Rijeka'da bu sezon toplam 39 maçta görev alarak 6 gol 4 asist ile oynadı. Yine Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Muric ise, toplam 37 maçta görev alarak 12 gol, 10 asist ile oynadı.

Her iki oyuncunun da bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği bildirildi.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer
Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer
Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer
Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer

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Kaynak: İHA

Dinamo Zagreb, Hırvatistan, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaspor'dan 2 Hırvat transfer - Son Dakika

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