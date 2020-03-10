Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil - beyazlılar Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Selim Ay ile Mücahit Atalay katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabukluk çalışması ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Volkan Fındıklı ile Erdon Daci daha sonra ayrı olarak atletik performans antrenörü Cengiz Demirel yönetiminde çalıştı. Oyuncular, savunma - hücum çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

(İHA)

Fenerbahçe, Konyaspor, Kayacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Semih Özsoy: Ali Koç'u ve yönetim kurulunu değiştirmek için sistematik davranışlar var
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım

Son Dakika Haberleri
21:56 Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
21:54 Adıyaman'da asayiş uygulaması
21:51 - İdlibliler Esad'ın ateşkese uymayacağından endişe ediyor
21:50 Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
21:40 Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 22:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]