Konyaspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanda; Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Sahada ısınma ve 5'e 2 ile başlayan antrenman, topla oyun ve koşu ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, 22 Ocak Perşembe günü saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA