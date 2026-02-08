Konyaspor - Göztepe Golsüz Beraberlik

STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Adil Demirbağ, Guilherme, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Bardhi (Dk. 68 Jin-Ho Jo), Olaigbe, Muleka, Kramer
GÖZTEPE: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan), Dennis, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (DK. 73 Jeferson), Juan (Dk. 73 Luiz)
SARI KARTLAR: Berkan, Uğurcan (Tümosan Konyaspor), Juan, Ogün, Jeferson, Miroshi (Göztepe)
Süper Lig'in 21'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
18'inci dakida Andzouana'nın pasında ceza sahasında topu önünde bulan Olaigbe'nin şutunda, top kaleci Mateusz Lis'te kaldı.
25'inci dakikada Bardhi'nin köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih'in şutuna kaleci Mateusz Lis müdahale etti.
33'üncü dakikada Janderson'un kullandığı uzun taçta Bokele kafasıyla arkaya aşırdı. Adil'in ters konuşunda kaleye giden topa Bahadır, son anda müdahale ederek, topu çizgiden çıkardı.
44'üncü dakikada Melih'in ortasında ceza sahasında Uğurcan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
77'nci dakikada Ogün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Bahadır'da kaldı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
