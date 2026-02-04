Konyaspor İlhan Palut'la Anlaştı - Son Dakika
Konyaspor İlhan Palut'la Anlaştı

04.02.2026 17:39
Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırarak İlhan Palut'la prensipte anlaştı.

TEKNİK direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, eski teknik direktörü İlhan Palut'la prensip anlaşmasına vardı.

Konyaspor'da Aralık ayında Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına karar verildi. Yeşil-beyazlı ekiple 12 maça çıkan Çağdaş Atan; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Çağdaş Atan söz konusu 3 galibiyeti de Türkiye Kupası'nda elde etti. Atan ve öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta ise 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

İLHAN PALUT İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona ererken, 2021-2023 yılları arasında takımı çalıştıran İlhan Palut dönemi başlıyor. Yeşil- beyazlı yönetim, eski teknik direktörü İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı. Konyaspor 2'nci Başkanı Ali Kaya, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile görüşüp yollarımızı ayırma kararı aldık. Yerine ise İlhan Palut hocamızla görüştük ve prensipte anlaştık" dedi.

Yeşil-beyazlı yönetimin prensipte anlaştığı teknik direktör İlhan Palut'un yarın Konya'da olması bekleniyor. Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın saat 15.30'da sahasında Aliağa FK'yı konuk edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İlhan Palut, Çağdaş Atan, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

