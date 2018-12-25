Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un En İstikrarlıları Serkan ve Skubic

Konyaspor'un En İstikrarlıları Serkan ve Skubic

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi tamamlanırken, Atiker Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı ve sağ bek Nejc Skubic tüm maçlarda 90 dakika boyunca forma giyen iki oyuncu oldu.

Konyaspor'un En İstikrarlıları Serkan ve Skubic, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi tamamlanırken, Atiker Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı ve sağ bek Nejc Skubic tüm maçlarda 90 dakika boyunca forma giyen iki oyuncu oldu.

Atiker Konyaspor 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla ligin ilk yarısını 8'inci sırada tamamladı. Yeşil-beyazlıların ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyen milli kaleci Serkan Kırıntılı ve sağ bek oynayan Slovak oyuncu Nejc Skubic'in performansı ise dikkat çekti. İki oyuncuda takımları adına çıktıkları 17 maçta 90 dakika boyunca forma giydi. Serkan Kırıntılı oynadığı maçlarda kalesinde 20 gol gördü. Nejc Skubic ise 1 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. 

KAMP 3 OCAKTA ANTALYA'DA

Öte yandan yeşil beyazlılarda dün oynanan Akhisarspor maçının ardından futbolculara 2 Ocak tarihine kadar izin verildi. Yeşil-beyazlılar devre arası kamp çalışmalarına 3 Ocak'ta   Antalya'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Kamp süresi ise 18'inci haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacağı öğrenildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:56 Kaynak: DHA

Antalya, Atiker Konyaspor, Serkan Kırıntılı, Spor
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