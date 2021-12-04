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KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM - Son Dakika

KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM

04.12.2021 12:14

SAMSUN'da 15 girişimci kadın, kooperatif bünyesinde kurdukları imalathanede, katkısız doğal ürünlerin üretimine başladı.

SAMSUN'da 15 girişimci kadın, kooperatif bünyesinde kurdukları imalathanede, katkısız doğal ürünlerin üretimine başladı. Çikolata ve fındık ezmesi başta olmak üzere katkısız bebek makarnası, aromatik yağlar ve makarna gibi birçok doğal ürün hazırlayan kadınların ürünlerini en çok anneler tercih ediyor.

Kentte girişimci 15 kadın, özellikle çocukların katkısız gıda tüketmesi amacıyla içeriğinin tamamı doğal ürünler üretmek için 8 ay önce çalışma başlattı. Şekerli-şekersiz fındık ezmeleri, fındık kreması, çikolata, katkısız bebek makarnası, aromatik yağlar, makarna ve turşu yapan kadınlar, Ticaret Bakanlığı'nın hibe desteğinin yanı sıra AK Parti Samsun İl Kadın Kolları'nın da destekleriyle 'Yedi Desen Samsun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Kadınlar, kooperatif bünyesindeki imalathanede, katkısız doğal ürünlerin üretimine başladı. Üretilen doğal gıdalar sosyal medya ve online alışveriş sitelerinden satışa sunuldu. Katkısız doğal ürünler, özellikle annelerin de tercihleri arasında yer almaya başladı. Hazırladıkları birbirinden güzel ve doğal ürünlerle 'Samsun Gurme 2021 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na katılan kadınların, el emeği doğal ürünleri de büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden anneler, çocuklarına doğal çikolata yedirip, alışveriş yaptı.

'DOĞAL OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR'

Kooperatif Başkan Yardımcısı Ayşen Topaloğlu, kooperatifi 8 ay önce kurduklarını belirterek, Ürünlerimizin tümü katkı maddesiz olarak üretiliyor. Gece gündüz çalıştık, büyük gayretler sarf ettik. Amacımız, hanımlarımızın ürettiği ürünlerin markalaşmasını sağlamaktı. Bunun için çalışıyoruz. Doğal ürünleri insanlarımızla buluşturmak istiyoruz. Bizim şekerli-şekersiz fındık ezmelerimiz, fındık kremamız, çikolatalarımız, tamamen katkısız bebek makarnamız var. Yine aromatik yağlarımız, makarnalarımız, turşularımız var. Artık hepimiz doğal ürünler vermek istiyoruz. Benim de çocuğum var ve katkısız ürün olmasına önem veriyoruz. Bu nedenle annelerimiz bu ürünlere daha çok rağbet gösteriyor. Tabi ki katkı maddesiz olduğu için ömürleri de kısa oluyor. Açıldıktan sonra en kısa sürede bitirilmesi gerekiyor. Doğal olduğu için de çok tercih görüyor diye konuştu.

'KADINLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ise kadınlara desteklerini sürdüreceklerini belirtip, Bizler AK Parti kadın kolları teşkilatları olarak 81 ilde kadınlarımızın ürettikleri ürünleri markalaştırmaları konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Samsun'da da kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin markalaşması konusunda destek olmaya devam edeceğiz dedi.

Çikolata ve fındık ezmesi ürünlerinin katkısız üretilmesinin çocuklar açısından olumlu olduğunu kaydeden ev kadını Merve Tuncer, Çocuğum her çocuk gibi çikolata yemeyi seviyor. Fakat ben çok fazla yedirmemeye gayret ediyorum. Çünkü fazlası zararlı olan bir ürün. Katkı maddelerinden de çekiniyorum. Katkı maddesiz ürünleri tüketmeyi tercih ederiz diye konuştu.

Merve Tuncer'in annesi Ünzile Tuncer ise Çocukları çikolatadan uzak tutmak zor. Bir şekilde tatlıyla tanışıyorlar. Ben bugün ona yasaklasam da yarın bulduğu ilk fırsatta yine yiyecek. Yiyecekse böyle katkı maddesiz yemesini tercih ederim dedi.

KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM
KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM

Ticaret Bakanlığı, Kooperatif, Fındık, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOOPERATİF KURAN GİRİŞİMCİ KADINLARDAN KATKISIZ ÜRETİM - Son Dakika


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