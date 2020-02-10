Kooperatifçilik Otobüsü?nün ilk durağı Adana oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kooperatifçilik Otobüsü?nün ilk durağı Adana oldu - Son Dakika

Kooperatifçilik Otobüsü?nün ilk durağı Adana oldu

6 saat önce

TÜRKİYE'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programı, sergi ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması için yola çıkacak 'Kooperatifçilik Otobüsü'nün ilk durağı Adana oldu.

Kooperatifçilik Otobüsü?nün ilk durağı Adana oldu, System.String[]

TÜRKİYE'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programı, sergi ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması için yola çıkacak 'Kooperatifçilik Otobüsü'nün ilk durağı Adana oldu.

Ticaret Bakanlığınca kooperatifçiliğin gelişmesi, yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla başlatılan Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında, çok sayıda il ve ilçeye gidecek olan Kooperatifçilik Otobüsü'nün ilk durağı Adana oldu. Proje kapsamında üniversitelerde öğrencilere ve akademisyenlere özel bilgilendirme toplantıları düzenlenecek, orta öğrenim öğrencilerine eğitimler verilecek. 10 ayda 12 ili ziyaret etmesi planlanan Kooperatifçilik Otobüsü'nün Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kooperatifçi katıldı. Projeden, kooperatifçilik alanında çalışma yapmak isteyen girişimcilerin, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 203 kooperatifin en iyi şekilde faydalanacağını düşündüğünü belirten  Vali Demirtaş, kooperatiflerin ürettikleri ürünleri ön plana çıkarması adına etkinliğin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ise ülkenin kaynaklarının tümünü üretime kazandırmanın yolunun kooperatiflerle desteklenen bir ekonomiden geçtiğini belirterek, bakanlık olarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi, her sektörde yaygınlaştırılması, kurumsal yapılarının sağlamlaştırılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

'KADINLARIMIZ ADINA HEYECANLIYIM?

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, kadınların evlerinin ekonomisine katkıda bulunması adına başlatılan projeden memnun olduğunu ifade ederek, Kadınlarımız adına heyecanlı ve mutluyum. İnşallah güzel sonuçlar alınır ve kadınalrımız iyi müşterilerle karşılaşıp, ürünlerini sürekli bir şekilde üretebilirler diye konuştu.

'KADINLARIN ÜRÜNLERİNİ EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ?

Toros Kadın Kooperatifi Başkanı Filiz Tunç Yıldırıcı, kadınların evlerinde ya da atölyelerinde yaptıkları ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, 'Genellikle kahvenin yanında tüketilmesi için turunçtan yapılan reçel, hanımlarımızın yaptığı el işi sabun, makromami gibi ürünlerin pazarlamasını yaparak, kadınların istihdamına yönelik çalışmalar yapıyoruzö diye konuştu.

Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül ise kadınların kooperatife katılmasının ardından hayatlarının değiştiğini kaydetti.  Adana Kadın Emeğini Destekleme Kooperatifi Başkanı Yeşim Akkaş da çok uzun süredir Kooperatifçilik Otobüsü için hazırlandıklarını anlattı.


Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:56 Kaynak: DHA
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