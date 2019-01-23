Son Dakika Haberleri: Kooperatifler marketlere alternatif olmak istiyor

Kooperatifler marketlere alternatif olmak istiyor

2 saat önce

KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, "Market fiyatlarının yüksekliği, tekelleşmiş market zincirlerinden kaynaklanıyor.

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TARIM-KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, "Market fiyatlarının yüksekliği, tekelleşmiş market zincirlerinden kaynaklanıyor. Market zincirlerinin piyasada mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. Aksi takdirde bu fiyat yükselişinin önüne geçmek mümkün olmaz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:47 

Ekonomi
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