Kooperatifler marketlere alternatif olmak istiyor
2 saat önce
KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, "Market fiyatlarının yüksekliği, tekelleşmiş market zincirlerinden kaynaklanıyor.
TARIM-KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, "Market fiyatlarının yüksekliği, tekelleşmiş market zincirlerinden kaynaklanıyor. Market zincirlerinin piyasada mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. Aksi takdirde bu fiyat yükselişinin önüne geçmek mümkün olmaz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:47
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
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