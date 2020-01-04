Kooperatifleşen Mersinli kadınlar, ürünlerini SOLİNOVA markasıyla satacak - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin katkılarıyla kurulan Mezitli Üretici Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi (SOLİNOVA) tanıtım toplantısı yapıldı.



Belediyeye ait Aratos Spor Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, yazar İpek Ongun, belediye meclis üyeleri ve kadınlar katıldı. Katılımcılara kooperatifin ilk üretimi olan salep ikramının yapıldığı toplantıda Başkan Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan da üyelik katılım belgesi aldı.



Konuklara kooperatifin çalışmaları hakkında bilgiler veren SOLİNOVA Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Yılgör, salep ve enginar üretiminde yakaladıkları aşamayı anlattı. Yaşanan olumsuz ekonomik koşullara karşı harekete geçtiklerini ifade eden Yılgör, "Mezitli'de kadınları üretime teşvik etme, üretici kadınların bilgi ve becerilerini artırma, üretici kadınlara pazarlama desteği sunma, istihdam alanları oluşturma pazarlama istihdamını artırma, ekonomik ve sosyal güçlenmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen biz, bir grup kadın 2019 Haziran ayında bir araya geldik. Bu hedeflerimizi kadın dayanışması, katılımcılık ve demokratik yönetim ilkeleri çerçevesinde hayata geçirmeyi de hedefleyince örgütlenme modelimiz de kooperatif olarak ortaya çıktı. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ve Başkan Yardımcımız Vakkas Kılınç'ın kooperatifçiliğe inançları ve destekleri bizlere başlama hevesi ve cesareti verdi. Belediyemizle Kooperatifimiz arasında ortaklık ilişkisi kurulmadı ama sıkıştığımız noktalarda bilgileri, tecrübeleri ve çok yönlü destekleri ile yolumuzu açtılar" dedi.



El emeği gıda ürünleri, göz nuru el sanatı ürünlerinin yanı sıra pazar potansiyeli yüksek olan iki ürünü Mersin'de yaygınlaştırmaya çalışacaklarını vurgulayan Yılgör, "Enginar ve salep. Tarım ürünlerini katma değer oluşturacak dönüşümlerden geçirmek üzere yatırımlar yapacağız. Çalışmalarımızı Mersin'deki diğer kadın kooperatifleri ile yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği çerçevesinde yürütmek istiyoruz. Ürünlerimiz bölgemizi ve kadın emeğini yansıtacak şekilde SOLİNOVA markamızla sunacağız. Yani güneşin kadınları. Daha yolun başındayız, yolumuz uzun, ama enerjimiz, hevesimiz ve heyecanımız o kadar çok ki yollar ve zorluklar gözümüzü korkutmuyor. Çok sevgili dostumuz Sembol Tarhan da ilk günden beri kooperatif çabalarımızda yanı başımızda, tüm çalışkanlığı, tüm mütevaziliği ve tüm üretkenliğiyle. Bu nedenle kuruculardan sonraki ilk ortağımız olsun istedik" ifadelerini kullandı.



Başkan Tarhan ise kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerek, "Üretimin gerçek değerine ulaşmasında kuşkusuz en önemli etken kooperatifçiliktir. Mutafa Kemal Atatürk'te daha o yıllarda kooperatifçiliğin önemini çok iyi bildiğinden Silifke'de bir üretim kooperatifinin kurulmasına öncülük etmiş ve 1 numaralı üyesi olmuştur. O kadar mücadelenin arasında kooperatifçiliği de unutmamış. Günümüzde farklı ekonomik ve siyasi anlayışların kooperatifçiliği teşvik amacıyla çalışmalar yapılması son derece önemlidir" şeklinde konuştu.



Kooperatifçiliğin kırsalda yaşayanlarla kentlerde yaşayanların buluşması açsından da son derece önemli olduğunun altını çizen Tarhan, "Artık günümüzde kırsal ve kent çok daha fazla bir birine yakınlaştı. Biz de belediye olarak kadın üretici pazarımız başta olmak üzere pek çok çalışmamızda bu yakınlaşmayı daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ancak, üreticilerin, üretimlerinin gerçek değerini kazanması için kooperatifçilik anlayışı altında buluşması gerekiyor. Buna inanmaları gerekiyor. Üretici kendisi kooperatifine sahip çıkmazsa biz ne kadar proje geliştirirsek geliştirelim bir yere kadar başarılı olur. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi bu işe el attı ve çok kısa sürede önemli projeler başardı. Enginar ekti, salep ekti ve bahar aylarının gelmesiyle ilk ürünlerini alacaklar ve bu onları daha çok teşvik edecek" diye konuştu.



Yıldırım Kaya da Mersin ziyareti sırasında kendisinin de çok önem verdiği kooperatifçilikle ilgili yapılan toplantıya mutlaka katılmak istediğinin altını çizerek, "Ülkemizin ekonomik olarak güçlenmesinin ve daha da önemlisi tarımın kurtuluşunun tek yolu kooperatifçiliktir. Bizim yıllar önce başarıyla sürdürdüğümüz kooperatifçilik modelini şimdi başka ülkeler başarıyla uygulayarak bize ürün satıyorlar. Zamanında ülkemizi çağdaş seviyelere taşımasına rağmen kapatılan köy enstitüleri modelini uygulayan Finlandiya'nın şuan eğitimde bir numara olması da yine aynı şekilde içimizde kalan bir yaradır. Kadınlarımızın, çıktıkları bu yolda başarılı olacaklarından hiçbir kuşkum yok. Ben bundan sonraki çalışmalarını yakından takip ederek elimden geldiğince çalışmalarına katılmaya gayret göstereceğim" dedi. - MERSİN