Kop Dağı Geçidi\'nde Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Aksadı

13.01.2026 13:22
Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi sebebiyle ulaşımda zorluk yaşanıyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede dün akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı tır, kamyon ve çekicilerin geçişine izin vermiyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye giden Türk Kızılay Bayburt Şubesi ekipleri, araçlarda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu.

Yolda kalan vatandaşlardan Mücahit Saçan, kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren bölgede beklemeye geçtiğini belirterek, yolun ağır tonajlı araçlar için de açılmasını beklediklerini söyledi.

Saçan, Türk Kızılay ekiplerine kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kop Dağı, Erzurum, Bayburt, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

