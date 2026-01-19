Kop Dağı Geçidi Yoğun Kar Sebebiyle Kapandı - Son Dakika
Kop Dağı Geçidi Yoğun Kar Sebebiyle Kapandı

Kop Dağı Geçidi Yoğun Kar Sebebiyle Kapandı
19.01.2026 18:59
Kop Dağı Geçidi, trafik kazası ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı; sürücüler Aşkale'de bekliyor.

ERZURUM-Bayburt kara yolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi trafik kazası ve yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon yönüne gidecek olan araçlar Aşkale ilçesinde bekletiliyor.

Doğu'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve kayan bir TIR sebebiyle Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapatıldı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon tarafına gidecek olan sürücüleri Erzurum'un Aşkale ilçesinde bekletiyor. Kop Dağı'nın kapanması sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Iğdır'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktığını söyleyen bir TIR sürücüsü, "Aşkale'de yolda kaldık. Polis memurları bizi bırakmıyor. Bekliyoruz" derken başka bir sürücü hem kar yağışı, hem de trafik kazası sebebiyle yolun kapalı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

