Kop Dağı Kayak Merkezi Sezonu Açılıyor
16.01.2026 17:22
Kop Dağı Kayak Merkezi yarın sezonu açıyor, sömestir boyunca kesintisiz hizmet verecek.

Bayburt'un kış turizminde önemli bir yere sahip olan Kop Dağı Kayak Merkezi'nde yarın itibarıyla kayak sezonu başlayacak. Hazırlıkların son aşamaya geldiği merkezde, sömestir tatili boyunca kesintisiz hizmet verilecek.

Kop Kayak Merkezi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Kayak merkezinde ekiplerin çalışmaları sürerken, tesislerin yarın sabah itibarıyla kapılarını kayakseverlere açacağı bildirildi.

Kayak merkezine gidecek vatandaşlar için ulaşım planlaması da yapıldı. Yarın sabah saat 08.00'de Gençosman Stadyumu yanında bulunan Kapalı Spor Salonu önünden kalkacak araçlar, kayakseverleri merkeze ulaştıracak. Saat 16.00'da ise Kop Dağı Kayak Merkezi'nden son dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

Yeni sezon takvimine göre; sömestir tatili süresince Kop Dağı Kayak Merkezi hem hafta içi hem de hafta sonu olmak üzere haftanın 7 günü hizmet verecek. Tatil döneminin sona ermesiyle birlikte işletme düzeninde değişikliğe gidilerek, hizmetlerin sadece hafta sonları devam edeceği öğrenildi.

Bölge ekonomisine ve turizmine ciddi katkı sağlaması beklenen kayak merkezinde kar kalınlığının kayak yapmaya uygun seviyede olduğu kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

