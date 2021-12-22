KOP İdaresi Başkanı Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'yu ziyaret ederek, UNİKOP Enerji Evi ve Silisyum Teknolojileri Laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, UNİKOP Enerji Evini gezen Şahin ve Uslu'ya, Prof. Dr. Yüksel Kaplan enerji verimliliği bilincini artırmayı amaçlayan Enerji Evinin çalışma sistemleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Silisyum Teknolojileri Laboratuvarında incelemede bulunan heyete, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan, yapılan çalışmaları anlattı.

İncelemeler sonunda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, laboratuvarları fiziki ve teknolojik açıdan modernleştirme gayretinde oldukları belirterek, gösterdiği ilgi ve destek sözleri için Şahin'e teşekkür etti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise UNİKOP Enerji Evi ve Silisyum Teknolojileri Laboratuvarının önemli projeler olduğunu ifade ederek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin kendileri için çok değerli bir paydaş olduğunu ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini aktardı.