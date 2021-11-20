Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentte toplu taşımayla yolculuk etmesiyle bilinen köpek Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yanıtladı.

VİDEO İLE CEVAP VERDİ

Ongun, "Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akılalmaz görüntüleri gösterdi, izleyin" diyerek söz konusu görüntüleri Twitter'da paylaştı. Videoda, tramvaydaki bir adamın tramvay koltuğuna pislik koyduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisi çekti. Yapılan onlarca yorumun ardından"Boji" ismi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.