Son Dakika Haberleri: Köpeğin Yardımına Polis Koştu

Köpeğin Yardımına Polis Koştu

23 dakika önce

Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğin yardımına trafik polisi koştu.

Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğin yardımına trafik polisi koştu.

Köpeği fark edince hemen trafiği durduran polis memuru, ardından ona geçebileceğini işaret etti. Komutu alan köpek de emin bir şekilde yolun karşısına geçti. Talihsiz hayvanın yürürken sektiği de gözlerden kaçmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, Polis, Güncel
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