Köpeğiyle Yürüyen Kadına Saldırı

Adana'nın Çukurova Belediyesi sınırlarında köpeğiyle yürüyen kadın ile köpeğine sahipsiz köpeklerin saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yurt Mahallesi'nde köpeğiyle gezen S.Y. ve köpeğine yürüyüş yaparken sahipsiz 2 köpek saldırdı.
Diğer köpeklerin saldırmak istediği köpeğini de kucağına alıp kaçmaya çalışan S.Y, bölgedekilerin yardımıyla saldırıdan kurtuldu.
Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
