Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor - Son Dakika

Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor

23.01.2021 15:12

Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor Aynı zamanda veteriner olan Divriği Belediyesi Başkanı Hakan Gök, belediye bünyesinde oluşturulan hayvan ameliyathanesinde operasyonlara kendisi de giriyor Aynı zamanda veteriner olan Divriği Belediyesi Başkanı Hakan Gök, belediye...

Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor

Aynı zamanda veteriner olan Divriği Belediyesi Başkanı Hakan Gök, belediye bünyesinde oluşturulan hayvan ameliyathanesinde operasyonlara kendisi de giriyor

SİVAS - Aynı zamanda veteriner olan Divriği Belediyesi Başkanı Hakan Gök, belediye bünyesinde oluşturulan hayvan ameliyathanesinde operasyonlara kendisi de giriyor.

Sivas'ın Divriği ilçesi belediyesi sokak hayvanlarını hayata katma çalışmaları kapsamında bir hayvan ameliyathanesi kurdu. Burada kısırlaştırılan, aşırıları yapılan ve küpeleri takılan kedi ve köpeklerin şehirde insanlarla birlikte hayat sürmesi hedefleniyor. Aynı zamanda veteriner olan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, hayvan ameliyatlarına, diğer veterinerlerle birlikte kendisi de giriyor.

" Türkiye'ye örnek olacağız"

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olmak istediklerini belirten Gök, "Divriği Belediye başkanı olarak göreve geldiğimiz andan itibaren dünyamızın bir parçası olan evcil hayvanlarımızı, doğanın bir parçası olan kedi ve köpeklerimizle birlikte yaşayalım diye çok mücadele ettik. İlk etap olarak geçici barınağımızı oluşturmuştuk. 100'e yakın köpeğin, 30'a yakın kedinin barınabileceği bir geçici barınak oluşturmuş olduk. Biz hayatı birlikte paylaşacağız. Dünya ve doğa sadece bizlere ait değil. Birlikte yaşayarak birlikte nefes alıp vermeyi başaracağız. HAYTAP ve özel bir şirketimizin de desteği ile hayvan ameliyathanemizi kurduk. Burada kısırlaştırma işlemlerini, aşılarını yapıyoruz, küpelerini takıyoruz. Bir şeyi hep birlikte başaracağız. Türkiye'ye örnek olacağız. Birlikte yaşayıp birlikte paylaşacağız. Onlar bizim düşmanımız değil" şeklinde konuştu.

Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor
Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor
Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor
Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor - Son Dakika


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