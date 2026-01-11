Kars'ın Akyaka ilçesinde köye inen iki kurdun evin önündeki köpeği avlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kentte soğuk hava ve bazı bölgelerde 1 metreyi aşan kar nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyüne inen iki kurt, Erhan Demir'e ait köpeği avladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların kısa sürede köpeği avlayarak götürdükleri yer aldı.
Köpek Avlayan Kurtlar Güvenlik Kamerasında
