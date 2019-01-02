Son Dakika Haberleri: Köpek, Kardan Köpeğe Saldırmaya Çalıştı

Köpek, Kardan Köpeğe Saldırmaya Çalıştı

2 saat önce

TOKAT'ın Artova ilçesinde Mehmet Halil Tekin'in çocuk parkında yaptığı kardan köpeğe parkta gezmeye çıkarılan bir köpek saldırmak için hamle yaptı.

Köpek, Kardan Köpeğe Saldırmaya Çalıştı, System.String[]
TOKAT'ın Artova ilçesinde Mehmet Halil Tekin'in çocuk parkında yaptığı kardan köpeğe parkta gezmeye çıkarılan bir köpek saldırmak için hamle yaptı. Köpek, sahibi tarafından engellendi.

Artova ilçesinde özel bir fabrikada çalışan Mehmet Halil Tekin, ilçe merkezinde bulunan çocuk parkında kardan köpek yaptı. Kardan köpek çevredekilerin ilgisini çekti. O anda parkta sahibinin gezmeye çıkardığı bir köpek ise kardan yapılan köpeğe saldırmak için hamle yaptı. Sahibi köpeği tasmasından tutarak engelledi. O anlar, parkta bulunan kişilerce cep telefonuyla kaydedildi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Mehmet Halil, Artova, Güncel
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