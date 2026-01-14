Köpek Saldırısı Kadının Dikkatsizliğiyle İlişkilendiriliyor

'KADININ DİKKATSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Adana'da sahipsiz 2 kurt köpeğinin, sokakta tasma ile gezdirilen evcil köpek ile sahibine saldırdığı olaya ilişkin konuşan mahalle esnafı Temel Gül, "Bir kadın burada köpeğini gezdirirken, sokaktaki köpeklerin saldırdığı söylendi. Başka bir köpeği gördükleri zaman, alan koruma içgüdüsüyle ister istemez saldırganlaşabiliyorlar. Bu, hayvanların kötü olduğu anlamına gelmez. Saldırdığı söylenen köpekler, mahallemizde sürekli mama verdiğimiz köpeklerdir. Olayın, kadının dikkatsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu hayvanlar tepki gösterecek köpekler değildi. Bölgemizde köpeklerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'KÖPEKLER SAHİPSİZ DEĞİLDİ'

Mahallede yaşayan Dila Buse Sayar, köpeklerin sahipli olduğunu ve normal şartlarda böyle bir davranışta bulunmayacaklarını söyledi. Olay anına ait görüntüleri kendisinin de izlediğini belirten Sayar, yaşananlar için üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Muhtemelen alan koruması yaparken yabancı bir köpeği gördükleri için saldırdıklarını düşünüyorum. Hanımefendinin de köpeklerden korktuğu için böyle hissettiğini düşünüyorum. Dün burada kendi köpeğimi gezdirirken yanımıza gelip oyun oynamak istediler, sevdim o köpekleri. Normalde tasma ile gezdiriliyorlar. Maalesef üzücü bir olay yaşandı. Sahipleri köpeklerini arıyor. Burada sahipsiz köpek yok, sokakta yaşayan köpekler de sahipli. Buradaki esnaflar mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor, tedavilerine destek sağlıyor. Hepsi dünya tatlısı köpekler. Korkulması gereken köpekler değil, insanlar" dedi.