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Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı - Son Dakika

Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı

19.02.2022 21:44
Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı

Tokat'ta ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk burnundan ve dudağından yaralandı.

Tokat'ta ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk burnundan ve dudağından yaralandı.

Sulusaray ilçe merkezinde ikamet eden ortaokul öğrencisi Berat Sunar (12) kuzeni ile ekmek almak için evinden çıktı. Fırına yaklaştığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk biranda kendisini yerde buldu. Yüzü kanlar içinde kalan çocuk kuzeninin köpeğe müdahalesi ile saldırıdan kurtuldu. Vatandaşların yardımı ile çocuk Sulusaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Berat, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Dudağına dikiş atıla çocuk plastik cerrahi servisinde tedaviye alındı. Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Sunar, "Aşağı sokakta bir tane fırın vardı. Kuzenimle birlikte ekmek almaya gidiyorduk. Birden bir tane sokak köpeği fırının önünde üstünüze saldırdı. Kuzenimle birlikte bağrışmamız falan o onu kaçırttı. Oradaki ekmekçi abi sağ olsun hastaneye götürdü. Oradan pansuman falan yaptılar. Tokat'a sevk ettiler dikiş atıldı dudağıma. Şu an pazartesi bekliyoruz" dedi.

"Köpekleri çok severdim"

Köpekleri çok sevdiğini, köpek beslediğini belirten Sunar, "Köpeklerim vardı. Çok güzel bakardım. Çok severdim. Hatta sokak köpeklerine mama falan verirdim. Bu köpeği tanımıyordum. Birden saldırdı. Direkt yüzüme saldırdı. Kuzenim de yanımdaydı. O da bağırdı, çağırdı. Onunla birlikte kurtulduk. Allah'a şükür daha büyü bir şey olmadı. Bacağımı alabilirdi, koparabilirdi. Yani buna şükür bununla yetindi" diye konuştu. - TOKAT

Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı
Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı
Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı
Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı
Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı

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Devlet Hastanesi, Sulusaray, Köpek, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpek saldırısına uğrayan çocuk yüz bölgesinden yaralandı - Son Dakika
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