Bolu'nun doğasıyla ünlü bölgelerinden birinde kaydedilen görüntüler, izleyenleri şaşırttı. Bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda, bir tilkinin alışılmadık tepkisi dikkat çekti.
Köpek sesi duyan bir tilki, büyük panik yaşadı. Panik halinde evlerin çatısına tırmanan tilkinin o anlar kameralarca anbean kaydedildi.
Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Yaşam › Köpek sesi duyunca ne yapacağını bilemedi! O anlar kameralarda - Son Dakika
Yorumlar (1)