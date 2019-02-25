Son Dakika Haberleri: Köpek Uyuşturma Tüfeği ile Kendini Vurdu İddiası

Köpek Uyuşturma Tüfeği ile Kendini Vurdu İddiası

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman İlçesinde köpek uyuşturma tüfeği ile bir kişi yanlışlıkla kendini vurdu.

Köpek Uyuşturma Tüfeği ile Kendini Vurdu İddiası, System.String[]
Kırşehir'in Kaman İlçesinde köpek uyuşturma tüfeği ile bir kişi yanlışlıkla kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre Kaman İlçesi Köpek Toplanma Ekibinde görevli T.T., köpeği vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla köpek uyuşturmakta kullanılan tabancayı kendine ateşledi.

Kaman İlçesinde yapılan başıboş köpek ihbarı ile harekete geçen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Köpek Toplanma Ekibinde görevli T.T., yaşanan olayın ardından arkadaşlarının yardımları ile Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi ilçe devlet hastanesinde süren T.T.,'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:39 Kaynak: İHA

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